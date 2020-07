Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya- Betrugsversuche mittels gefälschter Rechnungen

Ein Dokument

Nienburg (ots)

(BER)Die Polizei in Hoya ermittelt in einer Reihe von Betrugsversuchen, die mittels verschickter Rechnungen für Telefondienstleitungen begangen wurden. In zwei Fällen hatten freundliche Menschen ihr Mobiltelefon an zwei junge Männer ausgeliehen, da diese angeblich eine Autopanne hatten und kurz telefonieren wollten. Diese Vorfälle ereigneten sich Ende 2019 und im April 2020. Jeweils einige Wochen danach erhielten die hilfsbereiten Männer aus Marklohe und Umgebung Rechnungen über angeblich in anspruch genommene Serviceleitungen über Telefon. In zwei Fällen wurde sogar später noch eine Mahnung geschickt. In einem Fall vom 16.06.2020 ist es einem aufmerksamen Mitarbeiter der örtlichen Postfiliale zu verdanken, dass der Betrug im Versuch stecken blieb. Er hatte das potentielle Opfer gewarnt. "Gegen die in den Schreiben genannten Empfänger-Firmen wird derzeit bundesweit in mehreren Tausend Betrugsfällen ermittelt," erklärt Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Da in den Rechnungen auf die angebliche Inanspruchnahme von Erotikdiensten oder Serviceleistungen für Erwachsene verwiesen wird, hoffen die Betrüger darauf, dass Betroffene lieber bezahlen, als sich diesem Verdacht auszusetzen", beschreibt der Polizeisprecher das Erfolgsgeheimnis der Straftäter. "Vorsicht vor dieser Abzockmasche!"

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell