Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Streifenfahrt deckt mehrere Verkehrsstraftaten auf

Wietzen (ots)

(opp) Eine Besatzung des Hoyaer Einsatz- und Streifendienstes befuhr am Sonntagmittag, gegen 12:45 Uhr, die Straße "Herrlichkeit" in Wietzen und wurde auf einen weißen Transporter aufmerksam, welcher gerade von der Fahrbahn, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, auf einem Gehweg geparkt werden sollte. Offensichtlich sollte der Transporter mit Umzugsgütern beladen werden. Es konnte festgestellt werden, dass an dem Transporter die Zulassungsplaketten der Kennzeichen abgekratzt waren, das Fahrzeug somit nicht zugelassen und folgend nicht versichert war. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers wurde außerdem ermittelt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der vor Ort anwesende 33-jährige Fahrzeughalter duldete also nicht nur den Zulassungsverstoß, sondern auch das "Fahren ohne Fahrerlaubnis" seines Bekannten, da er über dessen fehlende Fahrerlaubnis Kenntnis hatte. Fahrzeugführer- und Halter müssen sich nun auf die entsprechenden Strafverfahren, verbunden mit empfindlichen Geldstrafen, einstellen

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell