Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Voerde (ots)

Am 07.05.2020, gegen 14.10 Uhr kam es in Voerde auf der Hindenburgstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann aus Voerde befuhr mit seinem PKW und einem Anhänger die Hindenburgstraße aus Dinslaken kommend in Fahrtrichtung Wesel. In dem Fahrzeug befand sich auf dem Beifahrersitz sein 16-jähriger Sohn. Auf dem Teilstück zwischen dem Waldheideweg und dem Bruckhausener Weg kam der 71-Jährige mit seinem PKW aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Baum. Hierbei wurde der 71-Jährige schwer verletzt. Der 16-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Voerde aus dem Fahrzeug befreit werden. Auf Grund der schweren Verletzungen wurde der 16-Jährige mit einem Rettungshubschrauber zu einer Klinik nach Duisburg geflogen. Der 71-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus nach Dinslaken verbracht. Eine Lebensgefahr für die Verletzten bestand nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hindenburgstraße komplett gesperrt.

