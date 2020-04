Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 19.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 09:55 Uhr in Böblingen ereignete. An der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen hatte ein 46-Jähriger, der mit einem VW Bus aus Richtung Stuttgart kam, die BAB 81 verlassen. Anschließend wollte er in Richtung Böblingen auf die Rudolf-Diesel-Straße einfahren. Als der 46-Jährige im Einmündungsbereich stehen blieb, um nach dem Durchgangsverkehr zu schauen, fuhr ein nachfolgender 57 Jahre alter Audi-Lenker mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf den VW Bus auf. Durch den Aufprall erlitt der 46-Jährige sowie seine Beifahrerin leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

