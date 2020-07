Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dachstuhl in Hassel gerät in Vollbrand

Hassel (ots)

(opp) Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wurden die Bewohner in Hassel durch Sirenenalarm aus dem Schlaf gerissen. Grund hierfür war ein Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße, welcher zufolge hatte, dass das Haus vorerst unbewohnbar ist. Unter der Leitung des Hasseler Ortsbrandmeisters Thomas Meyer sowie 109 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Hassel, Eystrup, Hämelhausen und Hoya wurde das Feuer bekämpft. Zum Einsatz kam ebenfalls eine Drehleiter sowie ein Löschfahrzeug der Nienburger Feuerwehr. Der Bewohner des Hauses erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens in das Nienburger Krankenhaus verbracht. Als Ursache des Brandes kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Weitere Ermittlungen an dem vorerst beschlagnahmten Brandort werden von dem Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariates Hoya geführt.

