POL-NI: Mountainbike sucht seinen Eigentümer

Gandesbergen/ Eystrup (ots)

(opp) Die Polizeibeamten des Einsatz-und Streifendienstes aus Hoya suchen den rechtmäßigen Eigentümer eines schwarz/weißen Mountainbikes. Das neuwertige MTB der Marke CUBE wurde am Samstagvormittag von Anwohnern in Gandesbergen am Spielplatz aufgefunden, welche anschließend die Polizei informierten. Der Eigentümer sollte sich bitte mit einem Eigentumsnachweis im Polizeikommissariat Hoya melden, damit ihm das Fahrrad wieder ausgehändigt werden kann.

