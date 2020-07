Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Eystrup

Polizei Hoya sucht Zeugen

Nienburg (ots)

In den Abendstunden des 03.07.2020 ist ein dunkelgrauer Pkw Audi A4 auf dem Parkplatz des Netto Marktes an der Hauptstraße in Eystrup beschädigt worden.

Die Nutzerin des beschädigten Fahrzeugs stellte ihren Pkw zwischen 19 und 20 Uhr für ihren Einkauf bei Netto ab. In dieser Zeit ist wahrscheinlich ein anderer Pkw beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere Tür der Fahrerseite gestoßen und hat dort eine Schramme hinterlassen.

Die Polizei Hoya bittet Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich unter der bekannten Telefonnummer 04251-934640 zu melden.(sch)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell