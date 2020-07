Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung am Freibad in Hoya - Zeugen gesucht

Hoya (ots)

(ahl)- An den Wochenenden vom 19.06.-21.06.2020 bzw. 26.06.-28.06.2020 haben bisher unbekannte Täter in den späten Abendstunden ab 22 Uhr - nach Geschäftsschluss - den am Gelände des Freibades angrenzenden Maschendrahtzauns aufgeschnitten und beschädigt. Im Anschluss wurde das Gelände vermutlich durch die Verursacher unbefugt betreten. Mögliche Zeugen, die zu oben genannten Zeiten auffällige Beobachtungen auf oder am Freibadgelände gemacht haben oder sonstige Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Hoya unter 04251-934640 zu melden.

