Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Leicht verletzt

Friesenheim (ots)

Da ein Kind auf seinem Fahrrad am Mittwochmittag in der Weinbergstraße unvermittelt die Fahrbahn überquerte, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Lahr. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 52-jährige Autofahrerin kurz vor 13 Uhr aufgrund diverser am Fahrbahnrand geparkter Autos keine Möglichkeit, das Mädchen rechtzeitig zu erkennen und es kam zur Kollision. Das Kind wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte im Anschluss in die Obhut ihrer Mutter übergeben werden.

