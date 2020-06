Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Möglicherweise hat die psychische Ausnahmesituation eines 31 Jahre alten Mannes am Mittwochmittag zu einem Polizeieinsatz in der Straße "Am Unteren Mühlbach" geführt. Der Mann soll kurz nach 12 Uhr zunächst einen 50-Jährigen ohne Vorwarnung in den "Schwitzkasten" genommen und im Anschluss dessen Brille entwendet haben. Anschließend soll er den Sicherheitsmann einer Hilfseinrichtung beleidigt haben, weshalb dieser um polizeiliche Unterstützung bat. Nach dem Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Offenburg richtete der 31-Jährige seinen Unmut in Richtung der um Schlichtung bemühten Ermittler. Es kam im weiteren Verlauf zu Widerstandshandlungen, bei welchen glücklicherweise alle Beteiligten unversehrt blieben. Der Randalierer wurde im Anschluss in eine Spezialklinik gebracht. Da er im Rahmen der Polizeimaßnahmen fortlaufend Beleidigungen von sich gab, sieht er nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen.

