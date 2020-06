Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - Mit Pkw kollidiert

Kehl, Sundheim (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen hat sich unweit der Kreuzung Hauptstraße/Daimlerstraße ein folgenschwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 84 Jahre alter Radfahrer unvermittelt und fahrender Weise einen dortigen Fußgängerüberweg überquert haben und kollidierte hierbei mit einem Auto. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Derzeit besteht Lebensgefahr. Die Beamten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

