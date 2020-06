Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Mann stört Unfallaufnahme und verletzt einen Polizisten (23.06.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zu einem Verkehrsunfall wurde eine Streifenbesatzung am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in die Karl-Wolf-Straße gerufen. Die 21-jährige Fahrerin eines DRK-Einsatzfahrzeuges hatte beim Rangieren leicht einen Bootscontainer im Bereich des Konzertsegels gestreift. Während der Unfallaufnahme näherte sich ein 21-jähriger Mann ohne erkennbaren Anlass und äußerte sich negativ über die Maßnahmen und Tätigkeiten der Polizeibeamten und beleidigte diese. Auch die Einsatzkräfte des DRK wurden grundlos beleidigt. Die Beamten ignorierten zunächst die Provokationen, um eine Eskalation zu vermeiden. Der Mann provozierte jedoch weiterhin die Beamten und spuckte mehrfach vor ihnen auf den Boden. Daraufhin sprachen die Polizisten ihm gegenüber einen Platzverweis aus und drohten bei Nichtbeachtung mit einer Ingewahrsamnahme. Der weiterhin aggressive und beleidigende 21-Jährige wurde schließlich in Richtung Bahnhofsunterführung von der Unfallstelle und den DRK-Einsatzkräften weg begleitet. Hier drehte sich der Aggressor plötzlich um und schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss fixierten die Polizisten den Mann und legten ihm Handschließen an. Durch eine weitere Streife wurde der Mann, der weiterhin die Beamten beleidigte, ins Krankenhaus gebracht. Da er einen Alkomattest verweigerte, wurde dort eine ärztliche Entnahme einer Blutprobe durchgeführt. Der verletzte Beamte musste ebenfalls im Krankenhaus untersucht werden, er konnte seinen Dienst nicht mehr weiter verrichten.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell