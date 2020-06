Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Vorfahrt missachtet (23.06.2020)

Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 16.00 Uhr an der Einmündung Hardwigstraße / Schützenstraße. Eine von der Hardwigstraße kommende 58-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz wollte nach links in die Schützenstraße einbiegen und übersah den Opel einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Frau. Bei der Kollision wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt. Der Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

