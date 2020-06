Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gesundheitliche Probleme führen zu Verkehrsunfall (23.06.2020)

Konstanz (ots)

Sachschaden von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Konzilstraße entstanden. Ein 33-jähriger Fahrer eines Skoda bekam beim Anfahren an der grünen Ampel Höhe Fischmarkt plötzlich gesundheitliche Probleme und prallte gegen einen Ampelmast. Vom Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

