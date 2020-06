Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/RW) Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben 22.6.20, 16 Uhr

Sulz (ots)

Eine Geldbörse mit Ausweis und Scheckkarte hat ein Unbekannter in einem Supermarkt in der Stuttgarter Straße aus einer Handtasche gestohlen. Wenige Minuten später hob der Täter 1.000 Euro vom Konto der 76-jährigen Besitzerin an einem Geldautomaten ab. Die Frau ließ ihre Handtasche im Einkaufswagen offenbar für einen kurzen Moment aus den Augen. Diesen Moment nutzte der Unbekannte, um die Geldbörse zu stehlen. Wie letztendlich der Täter zu dem Bargeld kam, wird noch ermittelt. Das Konto der Frau wurde mittlerweile gesperrt.

