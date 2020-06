Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) Betrunkene Autofahrerin mit Baby auf dem Beifahrersitz 24.6.20

Oberndorf-Bochingen (ots)

Deutlich betrunken hinter dem Steuer ist in der Nacht zum Mittwoch eine 37-jährige Autofahrerin von der Polizei angetroffen worden. Im Kindersitz auf der Beifahrerseite saß ihr wenige Monate altes Baby. Aufgefallen war der Audi zwischen Vöhringen und Bochingen gegen 1 Uhr nachts, da das Auto mit geringer Geschwindigkeit fuhr und sie mehrfach über die Mittellinie der Fahrbahn und auf die Gegenfahrspur kam. Bei der Kontrolle der Frau fiel den Beamten sofort Alkoholgeruch auf, weshalb bei ihr ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von fast zwei Promille, weshalb sie die Autoschlüssel sofort abgeben musste und ihr in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen wurde. Um das Baby kümmerte sich der Ehemann, der in der Nacht noch von der Situation verständigt worden war. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und mit der Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell