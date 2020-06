Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hausbrand

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Montag, 1. Juni, bemerkten Anwohner der Theodor-Lennartz-Straße gegen 3.50 Uhr Fla390046mmen an der Giebelwand eines Nachbarhauses. Daraufhin informierten sie die Bewohner sowie die Feuerwehr. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Da die Brandursache nicht feststand, nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese dauern weiter an.

