Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat entwendet/Täter festgenommen

Heinsberg-Straeten (ots)

Ein Anwohner der Waldhufenstraße hörte am Montag, 1. Juni, gegen 2.20 Uhr, laute Geräusche und sah nach dem Rechten. Dabei bemerkte er eine männliche Person, zirka 175 Zentimeter groß, bekleidet mit einem dunklen Poloshirt mit weiß abgesetzten Ärmeln, die an einem dunklen Kleinwagen stand. Im Fahrzeug saß eine weitere männliche Person. Zudem bemerkte er, dass der Zigarettenautomat fehlte und holte daraufhin sein Handy. Als er zum Fenster zurückkehrte, fuhr das Fahrzeug mit offenem Kofferraum in Richtung Bundesstraße 56 davon. Gegen 3.40 Uhr waren an der Straße Stegh in Übach-Palenberg Flexgeräusche zu hören. Als die hinzu gerufenen Polizeibeamten eintrafen, bemerkten sie auf einem Wirtschaftsweg ein parkendes Fahrzeug sowie einen Zigarettenautomaten, ein Stromaggregat und eine Flex. Bei ihrem Eintreffen flüchteten zwei Personen in unterschiedliche Richtungen. Es gelang den Polizisten, eine der Personen, einen 36-jährigen Mann aus Übach-Palenberg, zu ergreifen. Dieser wurde zur Polizeiwache gebracht und dort eine Anzeige gegen ihn gefertigt. Dem anderen Täter gelang es währenddessen mit dem Pkw zu flüchten. Der Zigarettenautomat sowie die Flex wurden sichergestellt. Die Polizei nahm im Zusammenhang mit dieser Tat die Ermittlungen auf. Diese dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell