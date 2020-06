Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Heinsberg-Dremmen (ots)

Aus dem Tank eines Lkw, der auf einem Firmengelände an der Straße Am Weidenhof stand, wurden zwischen 15 Uhr am 29. Mai (Freitag) und 4.45 Uhr am 2. Juni (Dienstag), etwa 500 Liter Dieselkraftstoff abgezapft.

