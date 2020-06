Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern

Erkelenz-Gerderath (ots)

An der Landstraße 46, zwischen den Ortschaften Altmyhl und Gerderath ereignete sich am 1. Juni (Montag), gegen 18.15 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, bei dem eine Person leicht und eine andere schwer verletzt wurde. Ein 26-jähriger Mann aus Hückelhoven war mit seinem Motorrad Kawasaki auf der Landstraße 46 in Richtung der Ortschaft Gerderath unterwegs. Vor ihm fuhr in gleicher Richtung ein Motorroller und davor ein 38-jähriger Hückelhovener mit einem Motorrad der Marke Honda. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte der 26-jährige den Motorrollerfahrer und verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad. Er geriet in den Grünstreifen der Gegenfahrbahn und touchierte einen Leitpfosten, wobei er zu Fall kam. Sein Motorrad rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen den Hinterreifen des vorausfahrenden Motorrades. Durch den Aufprall stürzte der Fahrer. Sein Krad prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum und blieb anschließend in einer angrenzenden Wiese liegen. Der 38-jährige Hückelhovener zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus verbracht, wo er stationär verlieb. Auch der 26-Jährige wurde aufgrund der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Landstraße 46 für den Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell