Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Mercedes Benz entwendet

Gangelt-Stahe (ots)

Ein schwarzer Pkw Mercedes Benz, der mit HS-Kennzeichen ausgestattet war, wurde am Montag (1. Juni), zwischen 00.30 Uhr und 7.30 Uhr, entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Hauseinfahrt an der Rodebachstraße. Im Pkw befanden sich persönliche Papiere, Werkzeuge sowie Kindersitze.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell