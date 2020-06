Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprengkörper auf Spielplatz gezündet

Geilenkirchen (ots)

Ein Anwohner der Straße Dahlienweg hörte am 1. Juni (Montag), gegen 3.30 Uhr, einen lauten Knall von einem Spielplatz. Daraufhin sah er am nächsten Morgen nach dem Rechten und bemerkte, dass ein Mülleimer, der sich auf dem Gelände des Spielplatzes befindet offensichtlich durch eine Detonation beschädigt wurde. Die Beamten fertigten eine Anzeige und stellten die Reste eines Knallkörpers sicher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat wurden aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

