Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Halter eines VW Tiguan gesucht (23.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen oder braunen VW Tiguan mit VS-Kennzeichen, der am Dienstag gegen 14.15 Uhr in der Oberdorfstraße auf Höhe des "Stern Imbiss" einen Verkehrsunfall verursachte. Ohne auf den Straßenverkehr zu achten fuhr der Unbekannte vom Straßenrand auf die Fahrbahn. Ein 26-jähriger Motorradfahrer musste um eine Kollision zu verhindern stark abbremsen und stürzte. Mit dem Rettungsdienst wurde der leicht Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Oberdorfstraße gesperrt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, in Verbindung zu setzen.

