Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Unfallflucht - Polizei sucht Fahrer eines roten Fahrzeugs (23.06.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag in der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr in der Karlstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Toyota, der auf dem Hengstlerplatz abgestellt war. Ohne sich um den verursachten Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Anhand der am Toyota festgestellten Lackantragungen geht die Polizei davon aus, dass das Verursacherfahrzeug rot ist. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu melden.

