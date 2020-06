Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/RW) Radfahrer lebensgefährlich verletzt 23.6.20

Lauterbach (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 67-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Lauterbach und Hornberg am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr. Eine 82-jährige Autofahrerin erfasste bei der Vorbeifahrt den Radler, der in Begleitung eines 66-Jährigen am rechten Fahrbahnrand stand. Beim Aufprall auf das Fahrzeug zog sich der 67-jährige lebensgefährliche Verletzung zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Unfallverursacherin erlitte einen Schock. Die Hornberger Straße musste nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt werden. Den Schaden am Golf schätzt die Polizei auf 4.000 Euro. Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes der Polizei haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

