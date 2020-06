Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200601 - 0527 Frankfurt-Nordend: Graffitisprayer festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Letzte Nacht nahm die Polizei einen Graffitisprayer im Nordend fest. Er hatte zuvor die Außenfassade eines Wohnhauses besprüht. Zudem fanden die Beamten noch Drogen bei dem jungen Mann.

Gegen 02:00 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein junger Mann die Außenwand eines Mehrparteienhauses in der Glauburgstraße mit Farbe besprühte. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei. Noch vor deren Eintreffen am Tatort flüchtete der Sprayer mit einem Fahrrad, ließ jedoch seinen Rucksack samt Sprühdosen zurück. Kurz darauf nahm die Polizei im Rahmen der Fahndung einen 17-jährigen Tatverdächtigen fest. Bei ihm fanden die Beamten neben Sprühköpfen für Sprühdosen noch eine geringe Menge Haschisch und Marihuana. Der Schaden an der Hauswand beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2500 Euro.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern übergeben.

