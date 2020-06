Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200601 - 0524 Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstag (30.05.20) verursachte eine 32-Jährige einen schweren Verkehrsunfall. Sie fuhr in den Außenbereich eines Gastronomiebetriebs und verletzte dadurch drei Gäste. Sie selbst erlitt einen Schock.

Gegen 11:30 Uhr wurde die 32-Jährige in der Glauburgstraße auf den Fahrer eines Audi aufmerksam, der offensichtlich Probleme beim Einparken hatte. Daraufhin bot sie dem gehbehinderten 64-jährigen Mann an, sein Auto für ihn in die Parklücke zu fahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bediente sie dabei das behindertengerecht umgebaute Fahrzeug unsachgemäß und verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal. Dadurch beschleunigte sie aus der Parklücke über den Gehweg in den Außenbereich eines Cafés und verletzte dabei drei 27, 49 und 42 Jahre alte Damen. Alle drei wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin stand unter Schock und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Ermittlungen dauern an.

