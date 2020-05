Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200529 - 0522 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahmen falscher Handwerker

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 28. Mai 2020, gegen 13.30 Uhr, klingelten drei Männer an der Tür eines Hauses in der Tucholskystraße. Die Männer boten an, die Fassade des Hauses neu zu streichen. Da der 79-jährige Geschädigte auf einen Kostenvoranschlag bestand und die "Handwerker" diesen nicht erstellen konnten, war die Sache für den 79-Jährigen zunächst erledigt. Wenige Minuten später musste der Geschädigte jedoch feststellen, dass die Unbekannten bereits mit dem Fassadenanstrich begonnen hatten. Man einigte sich nun auf einen Festpreis und eine sofortige Anzahlung von 2.000 EUR in bar. Auf dem Weg zur Bank beschlichen den 79-Jährigen jedoch Zweifel und er kontaktierte seinen Sohn. Dieser wiederum rief sofort beim zuständigen 8. Polizeirevier an. So konnten noch zwei der "Handwerker" festgenommen werden.

Bei ihnen handelt es sich um wohnsitzlose Männer im Alter von 16 und 41 Jahren. Die dritte Person hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Der begonnene Anstrich war völlig unfachmännisch mit Lackfarbe ausgeführt worden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Dabei ist auch zu prüfen, ob weitere Personen durch die Festgenommenen geschädigt wurden.

Die dritte Person wurde beschrieben als etwa 40 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Schlanke Figur, dunkelblondes, kurzes Haar. Sprach Deutsch mit starkem englischen Akzent. Stellte sich als "James" vor. Trug ein helles T-Shirt und graue Hosen.

