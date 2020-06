Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Motorradfahrer schlägt mit Faust auf Außenspiegel 23.6.20

Rottweil (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen einem Motorradfahrer und einer Autofahrerin in der Tuttlinger Straße ging am Dienstagabend ein Außenspiegel zu Bruch. Ins Gehege waren die beiden sich gekommen, weil sich der 18-Jährige mit seiner KTM an einer Autoschlange bis zur Ampel durchmogelte. Dies nahm die 56-jährige Mercedes-Fahrerin zum Anlass, den jungen Mann zurechtzuweisen, als er neben ihrem Auto stand. Auf ein Wort folgte das andere, was letztendlich zu einem zerbrochenen Außenspiegel am Mercedes-SUV führte. Der Motorradfahrer fuhr anschließend davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Gegen den Fahrer wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

