POL-OG: Offenburg - Radfahrerin überfallen

Offenburg (ots)

Eine ältere Radfahrerin wurde nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg sowie der Kriminalpolizei am heutigen Donnerstagvormittag Opfer eines Raubüberfalls. Die Frau war kurz vor 11 Uhr in der Straße "Am Burgwald" unterwegs, als sie von einem zweiten, noch unbekannten Fahrradfahrer überholt worden sei und anschließend einen Stoß erhalten haben soll. Die Seniorin sei hierauf in eine angrenzende Grünfläche gestürzt, was der Unbekannte nutzte, um ihre im Fahrradkorb befindliche Handtasche zu entwenden. Daraufhin sei er in Richtung Spielstraße geflüchtet. Derzeit fahnden mehrere Polizeistreifen nach dem Tatverdächtigen. Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein und die Kapuze über dem Kopf getragen haben. Im Rahmen der Fahndung ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Polizei nimmt unter der Notrufnummer 110 Hinweise entgegen.

