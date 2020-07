Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Fahrraddiebstahl im Stadtgebiet

Rinteln (ots)

(svk)In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es in der Rintelner Mühlenstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Das Fahrrad ist durch den Eigentümer am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, an einem Fahrradständer auf dem Hinterhof eines dort befindlichen Restaurants abgestellt worden. Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, musste der Eigentümer dann feststellen, dass es entwendet worden ist.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgraues bzw. dunkelsilbernes Herren-Trekking-Rad der Marke CURTIS.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Aufenthaltsort des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell