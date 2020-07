Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Junger Fahrzeugführer fährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Nenndorf (ots)

(Kro) Am Samstag, dem 04.07.2020, gegen 20:50 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw in einer Gemeindestraße in Riepen, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell