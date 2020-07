Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wer ist der Geschädigte zum Unfall?

Rinteln (ots)

(swe). Am Montag, 6.7., meldet sich gegen 18.05 Uhr eine 72-jährige Frau aus dem Kalletal, dass sie auf dem Parkplatz am Steinanger (Sportplatz) beim Ausparken einen VW Passat (vermutlich in brauner Farbe) im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt habe. Die Unfallverursacherin selbst hat an ihrem Fahrzeug keinen Schaden, da sie eine Anhängerkupplung an ihrem Pkw montiert hat. Das Kennzeichen, das sich die Verursacherin des Unfalls von dem geschädigten Pkw gemerkt hat, ist nicht ausgegeben. Deshalb wird jetzt versucht, den Geschädigten des Unfalls ausfindig zu machen, damit der Schaden reguliert werden kann. Unfallzeit soll gegen 17.15 Uhr gewesen sein.

