Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 200710 Grefrath-Mühlhausen: Pedelecfahrer schwer verletzt

Grefrath-Mühlhausen (ots)

Ein 76jähriger Grefrather fuhr am Freitag, gegen 20:10 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg des Wefersweges in Richtung Grefrath. Laut Zeugen kam er aus ungeklärter Ursache vom asphaltierten Radweg ab, geriet mit dem Hinterrad ins Gras und stürzte. Der Mann zog sich Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht./jp (601)

