Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrerin erfasst beim Abbiegen Radfahrer: Lebensgefahr

Viersen: (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde am Freitag um 11:45 Uhr ein männlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Lindenstraße. Die Personalien des Unfallopfers stehen noch nicht fest. Die Ermittlungen und Identifizierungsmaßnahmen dauern an. Eine 65-jährige deutsche Autofahrerin aus Süchteln fuhr auf der Freiheitsstraße in Richtung Mönchengladbach. Beim Rechtsabbiegen in die Lindenstraße missachtete die Autofahrerin die Vorfahrt des Radfahrers, der auf dem gemeinsamen Fuß-/Radweg an der Ampelkreuzung die Lindenstraße in Richtung Mönchengladbach fahrend überquerte. Der Radfahrer stürzte und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Einmal mehr mahnt die Polizei: Abbiegefehler gehören zu den Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen zwischen Radfahrern und Autos. Bitte seien Sie daher als Kraftfahrer beim Abbiegen äußerst vorsichtig. Vergewissern Sie sich in alle Richtungen und mit Schulterblick, ob Sie tatsächlich freie Fahrt haben oder ob Fußgänger und Radfahrer Ihren Weg kreuzen./ah (599)

