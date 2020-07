Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Viersen - Dülken (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2020, gegen 12.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Boisheimer Straße, Höhe Haus Nr. 16. Eine 46 jährige Passatfahrerin aus Nettetal fuhr von Boisheim in Richtung Dülken. An der Unfallstelle kam sie mit ihrem PKW, aus noch ungeklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie, ungebremst, mit dem entgegenkommenden Citroen eines 25 jährigen Süchtelners zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden die Nettetalerin schwer verletzt und der Süchtelner, sowie sein 19 jähriger Beifahrer, aus Viersen, leicht verletzt. Für den Zeitraum von ca. 1 ½ Stunden wurde die Boisheimer Straße im Unfallbereich für den Verkehr gesperrt.

