Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Sachbeschädigung an neun Fahrzeugen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Montag beschädigten unbekannte Täter neun Autos an der Ringerottstraße. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde jeweils eine Fahrzeugseite beschädigt. Die Autos standen hintereinander in einer Reihe geparkt.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell