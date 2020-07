Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbruch in Kindertagesstätte

Recklinghausen (ots)

Zwischen dem vergangenen Samstag und gestern brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte an der Ludgeristraße ein. In einem Büro wurden die Schränke nach Beute durchsucht. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

