Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Prosperstraße haben Einbrecher im Laufe des Wochenendes ein Fenster aufgehebelt und sind in eine Schule eingedrungen. Die Unbekannten durchsuchten ein Büro und flüchteten. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar. Der Einbruch wurde am Montag entdeckt.

Dorsten:

Mit Werkzeugen, Batterien und Arbeitshandschuhen entkamen Einbrecher, die in der Nacht zu Dienstag einen Container auf einer Baustelle "Am Sägewerk" aufgebrochen haben. Die Tür wurde aufgehebelt.

Gladbeck:

In einem Toilettenraum landeten Unbekannte, die in der Nacht zu Dienstag um kurz nach 03.00 h in eine Tankstelle einbrechen wollten. Sie hatten eine Tür an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt und stellten fest, dass der Sanitärbereich eine räumliche Sackgasse war. Die Einbrecher flüchteten unverrichteter Dinge.

Haltern am See:

Mit einer Kamera entkamen Einbrecher, die im Laufe des Wochenendes an der Dorstener Straße in ein Bürogebäude eingebrochen sind. Die Täter durchsuchten die Räume und entkamen unerkannt.

Herten:

Am frühen Abend drangen Einbrecher am Montag durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung an der Lichtenberger Straße. Sie durchsuchten das Zimmer, schlossen es von innen ab und flüchteten durch das Fenster. Was sie genau mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Recklinghausen:

Durch eine aufgehebelte Tür in einem Mehrfamilienhaus am Oerweg sind Einbrecher in eine Wohnung gelangt und haben die Räume durchsucht. Sie erbeuteten drei Handys und Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute. Der Einbruch wurde am Montag entdeckt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell