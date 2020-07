Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Brockhausen - Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Lippetal (ots)

Drei Leichtverletzte und schätzungsweise 7.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (2.Juli), gegen 15.30 Uhr, zwischen Thöningsen und Brockhausen. Ein 36-jähriger Mann aus dem Lippetal befuhr mit seinem Wagen die Thöningser Straße in Richtung Brockhausen. In einer 90-Grad-Kurve geriet er mit seinem Wagen zu weit nach links, so dass er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 37-jährigen Lippetalers und seines 37-jährigen Beifahrers aus Warstein zusammenstieß. Aufgrund der Unfallspuren geht die Polizei nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der 36-Jährige in Bezug auf den Straßenverlauf und den einsetzenden Regen mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit in seinem Auto unterwegs war. Der 37-jährige Autofahrer wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

