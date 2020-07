Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Lagerhalle aufgebrochen

Bad Sassendorf (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochmittag (1.Juli) und Donnerstagmittag in eine Lagerhalle zwischen Thöningsen und Bad Sassendorf ein. Ein Zeuge bemerkte in den frühen Morgenstunden, gegen 4 Uhr bis 5 Uhr, ein in Tatortnähe befindlichen geparkten Wagen (ggf. Audi A5 oder A6) der einem Pferdeanhänger mit weißen Dach angehängt hatte. Ob dieser mit der Tat in Verbindung stehen könnte ist zurzeit unklar. Aus der Halle entwendeten die Täter unter anderem ein Schweißgerät, eine Motorsäge und eine Heckenschere. Zeugen die Hinweise auf den Wagen, die Tat oder den Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

