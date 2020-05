Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum/Griechenland - Festnahme eines 31-jährigen Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt in Husum (s. Pressemitteilung vom 20.02.20)

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Erfolgreiche Festnahme in Griechenland. Seit dem 20.02.20 wurde gezielt im deutschen Raum und im Europäischen Ausland nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Jetzt ist Talat T. in Griechenland festgenommen worden. Die Mordkommission Flensburg ermittelt seit dem 19.02.20 gegen den 31-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil eines 42-jährigen Mannes.

In dem Haus einer 24-Jährigen Frau ist es am 19.02.20, gegen 23.20 Uhr, zu der Tat gekommen. Sie soll sich mit einem 42-jährigen Bekannten, dem späteren Opfer, in ihrem Wohnzimmer aufgehalten haben. Der von der Frau getrenntlebende 31-jährige Ehemann Talat T., der noch im Besitz eines Wohnungsschlüssels war, erschien unerwartet im Haus und soll unvermittelt und mehrfach auf den 42-Jährigen eingestochen haben. Mit einem Rettungswagen wurde dieser mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik verbracht, wo er durch eine Notoperation gerettet werden konnte.

Der 31-Jährige flüchtete umgehend vom Tatort. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der dringend tatverdächtige Mann schließlich am 29.04.20 aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Griechenland festgenommen werden. Er wird nun zeitnah nach Deutschland überstellt und an die zuständigen Ermittlungsbehörden übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

