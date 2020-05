Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) A7, Anschlussstelle Heidenheim - Tödlicher Verkehrsunfall Tödliche Verletzungen erlitt ein 28-jähriger am Freitagmorgen

Ulm (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen gegen 03:00 Uhr auf der A7, Höhe der Anschlussstelle Heidenheim. Ein in nördliche Richtung fahrender Mercedesfahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf einen vor ihm auf der rechten Fahrspur fahrenden Lastzug auf. Der Motor des Mercedes fing sofort Feuer, konnte aber vom Lkw-Fahrer sofort gelöscht werden. Der Mercedesfahrer, welcher keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, war noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Das Verkehrskommissariat Laupheim nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache auf.

