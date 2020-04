Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Frau fällt aus dem Auto

Schwer verletzt wurde eine 33-Jährige am Donnerstag auf der B10 bei Geislingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war die 33-Jährige kurz vor 14 Uhr mit ihrem Mann auf der Fahrt in Richtung Amstetten. Die Beiden waren im Auto in Streit geraten. Im Verlauf des Streits soll die 33-Jährige die Beifahrertür geöffnet haben. Dann habe sie sich nach draußen fallen lassen, so die Erkenntnisse der Polizei. Zeugen hatten das beobachtet und die Polizei verständigt. Ein Rettungswagen brachte die 33-Jährige in ein Krankenhaus. Für die Ermittlungen, die Spurensicherung die weiteren Maßnahmen war die Geislinger Steige kurzzeitig gesperrt. Die Verkehrspolizei (Tel. 07335/96260) ermittelt jetzt.

