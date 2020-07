Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Streit endet im Gewahrsam

Warstein (ots)

Der Streit eines Pärchens endete für einen 46-jährigen Warsteiner am Donnerstag (2.Juli) im Gewahrsam der Polizei. Die beiden hatten bereits nach ersten Streitigkeiten in einer nahegelegenen Tiefgarage einen Platzverweis der Polizei erhalten, als es anschließend im Bereich der Hauptstraße, gegen 19:30 Uhr, weiterging. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten gemeldet, dass der alkoholisierte Mann dort auf die Straße laufe und es bereits zu gefährlichen Situationen gekommen sei. Hierbei soll er auch auf eine Motorhaube geschlagen haben, welche aber unbeschädigt blieb. Die Beamten erteilten ihm einen weiteren Platzverweis. Kurz darauf ging er, ohne den Verkehr zu beobachten, über die Straße, so dass andere Autofahrern bremsen mussten und dort setzte er seinen Streit fort. Er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises und Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert. (reh)

