Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-Königstraße

In Schlangenlinien hinter dem Streifenwagen

Lübeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28.06.) fuhren gegen 05:00 Uhr zwei Beamte des 1. Polizeireviers Lübeck durch die Königstraße. Im Rückspiegel konnten sie einen Mann mit einem E-Scooter sehen, welcher in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle gab der 32-jährige Lübecker an, dass er Alkohol getrunken habe. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von 2,14 Promille. Dieses hatte eine Blutprobe zur Folge.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell