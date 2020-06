Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Grube

2 Lämmer von Weide entwendet - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Freitag den 12.06. und in der Nacht von Samstag zu Sonntag (27.06.-28.06.) entwendeten offenbar unbekannte Täter jeweils 1 Lamm von einer Weide in Grube.

Die Weide befindet sich am Johannes-Stricker-Ring in Grube. Der Besitzer hat dort 5 Schafe und 10 Lämmer laufen. Nun fehlen ihm insgesamt zwei Lämmer.

Laut Angaben der Nachbarn seien die Schafe in der Nacht zum Sonntag zwischen 00:00 und 01:00 Uhr unruhig gewesen, haben laut geblökt und es wurde ein Motorgeräusch eines Fahrzeuges gehört.

Die Ermittlungen zu diesem Diebstahl werden von der Polizeistation Grube geführt.

Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zum Diebstahl der Lämmer oder zu ihrem Verbleib geben oder wem wurden sie sogar zum Kauf angeboten? Hinweise werden unter der Rufnummer 04364 / 7669920 oder per E-Mail Grube.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle; Öffentlichkeitsarbeit

Vanessa Gräfin von Hahn

Telefon: 0451 - 131 - 2008

Fax: 0451-131 2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell