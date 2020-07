Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Brand einer Lagerhalle war Brandstiftung- Kripo bittet um Hinweise

Niederkrüchten-Dam: (ots)

Am frühen Sonntagvormittag brannte es an einer Lagerhalle in Niederkrüchten-Dam. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass die vor der Halle gelagerten Europaletten vorsätzlich in Brand gesteckt wurden und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (595)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell