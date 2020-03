Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Unfall auf dem Haarweg

Möhnesee (ots)

Am Dienstag, um 10:50 Uhr kam es am Haarweg in Höhe der Thingstraße zu einem Unfall. Eine 71-jährige Frau aus Möhnesee befuhr mit ihrem VW Golf die Thingstraße. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf dem Haarweg übersah sie einen von links kommenden Mercedes. Die 57-jährige Mercedes-Fahrerin aus Warstein konnte einer Kollision nicht mehr ausweichen. Durch den Aufprall wurde eine 76-jährige Beifahrerin des Mercedes (aus Möhnesee) leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 25000,- EUR. Die Straße blieb während der Aufräumarbeiten komplett gesperrt. (lü)

