Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten 11.12.2020, 21:30 Uhr - 22:00 Uhr

SpeyerSpeyer (ots)

Am Freitagabend kam es zu einer Beschädigung eines Parkscheinautomaten an der Stadthalle in Speyer. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, dass ein Mann mit grüner Kapuzenjacke kraftvoll an dem Automaten hantierte und diesen beschädigte. Offenbar versuchte der Täter an Münzgeld zu gelangen. Nachdem der Zeuge den Täter ansprach flüchtete dieser unerkannt vom Tatort. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

